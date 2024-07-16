YÖK'ten YKS sürecine ilişkin tercih açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeleri önerisinde bulundu.

YÖK'ten YKS sürecine ilişkin tercih açıklaması
YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS 2024 sonuçları açıklandı: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları nasıl öğrenilir?

Haberi Görüntüle

açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı 'ye giren öğrencilere ilişkin tercih açıklamasında bulundu.

Özvar açıklamada, "Milyonlarca adayımızın ve ailelerinin heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim" dedi. Özvar, tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecan başladığına dikkat çekerek, "Sevgili adaylar, tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize en uygun programlara yönelmenizi tavsiye ederim. Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde YÖK tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir. Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylarımız da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelidir. Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Otomobili polislerin üzerine sürdü: Patlak lastikle 8 kilometre kaçtı!

EĞİTİM HABERLERİ

MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz

MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz

YKS istatistikleri açıklandı

YKS istatistikleri açıklandı

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: TYT sınavındaki vakit kaybına ek puan veya sınav tekrarı seçeneği

ÖSYM’den emsal niteliğinde karar: TYT sınavındaki vakit kaybına ek puan veya sınav tekrarı seçeneği

YKS'de kaç birinci çıktı? YKS 2024 birincilerinin isimleri açıklandı

YKS'de kaç birinci çıktı? YKS 2024 birincilerinin isimleri açıklandı

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ YKS KPSS DGS YÖKDİL YDS ve ALES takvimi

ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ YKS KPSS DGS YÖKDİL YDS ve ALES takvimi

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ne zaman yapılacak?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...