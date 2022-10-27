YÖK'ün KPSS raporu savcılıkta: İdari süreçle ilgili sıkıntı var

Bir yayınevinin sorularının sorulduğu iddiasıyla iptal edilen KPSS sınavıyla ilgili YÖK ön incelemesini tamamladı. Ön incelemeye ilkişkin rapor, savcılığa gönderildi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, raporda soru benzerliği iddiası ortaya atıldıktan sonra yürütülen idari sürece ilişkin değerlendirmelerin yer aldığını söyledi.

Özvar, "İdari süreçle alakalı sıkıntılar var bu tespitlerimizi ilettik" dedi.

Dönemin ÖSYM Başkanı Halis Aygün, benzer soru iddiasını aynı gün reddetmiş ve ardından görevinden alınmıştı. YÖK Başkanı soru benzerliği olup olmadığının savcılık soruşturmasıyla ortaya çıkarılacağını da söyledi.

BARAJSIZ ÜNİVERSİTE SİSTEMİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Ankara'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen YÖK Başkanı Özvar, üniversite sınav sistemi ve baraj uygulamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalar da yaptı.



Özvar, "Bir soru yapan bile üniversiteye girecek" eleştirilerini hatırlatarak, barajsız girişin ilk kez uygulandığı 2022 üniversite sınavından sonra başarı sıralaması istenmeyen bölümlerin puan ve sıralamaların yükseldiğine dikkat çekti.



Özvar, ''Barajsız sistem sürecek, hem sınava giren aday sayısı hem de puanlar bu sınavda da yükselecek" dedi.



DİPLOMA DENKLİĞİ TARTIŞMASI



Verilere göre 2022 yılının ilk 8 ayında 7013 başvurunun 3291'ine denklik verildi. 368'i reddedildi. Diğerleri inceleniyor.



YÖK Başkanı, "Muazzam bir piyasa, diploma sözü veren aracılar var öğrencilerimiz çok dikkatli olmalı" uyarısı yaptı.