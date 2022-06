YÖM Okulları, Türkiye'nin ilk hibrit lisesini açıyor

Önümüzdeki 20 yıl içinde işgücü piyasasına girecek gençlerin sayısının artması, ülkemizin de içinde bulunduğu MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) için istihdam yaratma konusunda önemli bir zorluğu ortaya koyuyor.



Uzmanlar, bugünün gençlerinin hayatları boyunca birden fazla kariyere sahip olacak şekilde büyüyeceğini ve okulu bitirdikten sonra bile sürekli yeni beceriler kazanmaları gerekeceğini söylüyor.



Mevcut işgücü katılım oranları ve nüfus artışı tahminlerine göre, 2040 yılına kadar 127 milyon genç, MENA’da işgücü piyasasına girecek. Yaklaşık 29 milyon işin, otomasyon nedeniyle 2030 yılına kadar yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen YÖM Okulları Kurucusu Kayhan Karlı, “Gençlerin dünya çapında büyüme ve gelişmenin temel itici güçleri olan inovasyonu ve girişimciliği kolaylaştıran bir ekosistem tarafından sağlanan fırsatlardan yararlanarak daha fazlasını yaratmaları bekleniyor. Bu durum, hibrit öğrenme modellerine yönelimi artırıyor" dedi.



HİBRİT EĞİTİM PANDEMİDEN ÖNCE DE VARDI



Hibrit eğitimde, farklı eğitim modellerin üstün özellikleri bir arada değerlendirilerek daha başarılı bir eğitim çıktısı elde edildiğine dikkat çeken Kayhan Karlı, “Aslında hibrit, ilk kez kullanılan bir model değil. Hatta pandeminin getirdiği zorunlu çevrimiçi eğitimden önce de birçok kurum ve devlet bu modeli benimsemişti. Şimdilik gelecek için öngörülen hibrit eğitim modeli, online eğitimle yüz yüze eğitimin birlikte yürütülmesi şeklinde.



Bu modelin en bariz örneği olan 'ters yüz sınıf’ uygulamasında öğrenciler, öğretmen veya eğitmen tarafından verilen video veya eğitim içeriğini istedikleri yer ve zamanda izliyor.



Daha sonra sınıfta bu içeriklerle ilgili soru-cevap veya tartışma oturumları düzenleniyor. Bu sistemi başarıyla uygulayan birçok eğitim kurumu bulunuyor” dedi.



TÜRKİYE’NİN İLK HİBRİT LİSESİ



Hibrit eğitimin, kendi kendine öğrenme yeteneği kazandırdığını, zaman yönetimi ve verimli kaynak kullanımı açısından önemli imkanlar sunduğunu söyleyen YÖM Okulları Kurucusu Kayhan Karlı, Türkiye’nin ilk hibrit lisesini açacaklarını söyleyerek “2013 yılında Göknur Karlı ile birlikte Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ni (YÖM) kurarak eğitim yoluyla sosyal fayda yaratma yolculuğuna çıktık.



İstanbul ve İzmir’de yerleşkeleri bulunan YÖM Okulları’nın yanı sıra, YÖM Aile, YÖM Kamp, YÖM Ajans, e-öğrenme pazaryeri LEGOnimbus gibi birçok farklı çalışmaya imza attık.



Eğitimin farklı alanlarındaki 30 yıllık deneyimimiz şimdi de YÖM Hibrit Lisesi’nde hayat bulacak. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 2022-23 öğretim yılından itibaren hizmet verecek lise, her yıl 60 öğrencilik kontenjan açacak. Benimsediğimiz cinsiyet eşitliği ilkesi uyarınca, her yıl kız-erkek öğrenci dengesini koruyacağız” diye ifade etti.



Kayhan Karlı, YÖM Hibrit Lisesi’ne öğrenci kabul edilirken, LGS puanının yanı sıra, öğrencinin portfolyosu ve dijitalle ilişkisinin de inceleneceğini, makale ve mülakat aracılığıyla yazılı ve sözlü değerlendirme yapılacağını açıkladı.



ÇİFT DİPLOMA VERİLECEK



Gençlerin küçük yaşlardan itibaren yurt dışında eğitim ve yaşam fırsatlarını takibe aldığını vurgulayan Kayhan Karlı, “Dünyanın her yerinden alanlarında uzman eğitimcilerden ders alma imkanı sunan hibrit eğitim modeline sahip YÖM Hibrit Lisesi’nde, derslerin yarısı okulda, yarısı ise online ve ters-yüz (flipped) öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilecek.



Eşzamanlı olarak Türkiye ve Amerika’dan lise diploması alarak mezun olacak YÖM’lü gençler; küresel fırsatlara uygun beceriler geliştirecek, girişimcilik ruhu kazanacak ve kendi geleceklerini tasarlayacak donanıma sahip olacak.



Amerika’daki Brigham Youth University’nin online lisesinin programını 11. sınıfta tamamlayacak öğrenciler, 12. sınıfta da Türkiye’deki üniversite sınavına hazırlanabilecek. Eğitim dili İngilizce olacak lisede, zorunlu hazırlık sınıfının ardından iki yabancı dilde daha eğitim verilecek” diye ifade etti.



AVRUPA VE ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERDEN KABUL ALMA FIRSATI



Çift diplomanın yanı sıra, zengin atölye programlarında edindikleri becerileri belgeleyen sertifikalarla mezun olacak YÖM’lü gençlerin, Avrupa ve ABD'deki üniversitelerden kabul alma fırsatına sahip olacağını belirten YÖM Okulları Kurucusu Kayhan Karlı, sözlerini şöyle sonlandırdı:



“8 haftalık Girişimci Genç Liderler Akademisi programıyla öğrenciler üniversite ve iş hayatına hazırlanırken, Singapur merkezli YouthCast Kariyere Hazırlık Programı ile uluslararası geçerliliğe sahip, blokzinciri teknolojisiyle kredilendirilmiş sertifikalar alacak. Gençlere, uluslararası gençlik kampı ve öğrenci değişim programı alternatifleri de sunacağız."

