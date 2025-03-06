Yönetici görevlendirme ve öğretmenlerin yer değiştirme takvimi: Yönetici görevlendirme başvurusu nasıl yapılır?

2025 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti.



Açıklanan takvime göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme için başvurular 12-17 Şubat 'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için başvurular 6-10 Mart'ta yapılacak. İlk defa yönetici görevlendirmeleri başvuruları ise 18-21 Nisan'da, yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi için başvurular 2-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.



Başvuruda bulunanlar; öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapabilecek. Başvuruda bulunanlar, en fazla on eğitim kurumunu tercih edebilecek.