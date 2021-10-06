Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı (KYK bursları ne zaman yatacak?)

Çok sayıda öğrencinin merak ettiği KYK burs ödemeleri ile ilgili merak edilen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’dan geldi. Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 10:20

Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı (KYK bursları ne zaman yatacak?)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek" dedi.


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