Yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı (KYK bursları ne zaman yatacak?)

Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 10:20
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirterek, "TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek" dedi.