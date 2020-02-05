Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2020) başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM Başkanlığı, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. YKS 2020, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak.

YKS ADAY BAŞVURU ADRESİ

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı “2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi”ne göre üç oturumda gerçekleşen YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.

20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS Sınav Sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS çıkmış sorulara bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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