Yükseköğretim Program Atlası güncellendi

YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas güncellendi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas güncellendi ve "https://yokatlas.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden güncel haliyle hizmete sunuldu.



"Lisans ile önlisans tercih sihirbazı", "meslek atlası", "üniversitelerimiz", "lisans ile önlisans atlası", "mezun başarı atlası", "net sihirbazı" ve "tercih listem"den oluşan YÖK Atlas, bu yıl sadece 2022 YKS sonuçlarının açıklandığı 18 Temmuz'da 1 milyon 250 bin kişi tarafından ziyaret edildi.