Yurt başvuru sonuçları: KYK ek yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sağladığı konaklama desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, 3-7 Ekim tarihleri arasında ek başvurularını tamamladı. KYK ek yurt başvuru sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. Sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.



KYK YURT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?



KYK ek yurt başvuruları geçtğimiz yıl 1-5 Ekim tarihlerinde alınmış, sonuç duyurusu ise 9 Ekim'de gelmişti.



2024-2025 dönemi GSB yedek yurt sonuçlarının, bu yıl en geç 14 Ekim Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.