Yurt başvuru sonuçları: KYK ek yurt başvuruları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuruları alındı. Yurt başvurusu yapan binlerce öğrenci şimdi de sonuçlara odaklandı. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sağladığı konaklama desteğinden yararlanmak isteyen adaylar, 3-7 Ekim tarihleri arasında ek başvurularını tamamladı. KYK ek yurt başvuru sonuçlarına dair bekleyiş devam ediyor. Sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK ek yurt başvuruları geçtğimiz yıl 1-5 Ekim tarihlerinde alınmış, sonuç duyurusu ise 9 Ekim'de gelmişti.
2024-2025 dönemi GSB yedek yurt sonuçlarının, bu yıl en geç 14 Ekim Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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