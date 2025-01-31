Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi yayımlandı

SÜRECİN AYRINTILARI

Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.



Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.



Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek.



Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025'te Ankara'da yapılacak.



Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın ardından adaylar, Temsil Yeteneği Sınavı'na girme hakkı elde edecek.

Sonuçlar, www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.