Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendireceğini duyurmuştu. Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın ardından adaylar, Temsil Yeteneği Sınavı'na girme hakkı elde edecek. Sınava kısa bir süre kala Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı biriş belgesi yayımlandı.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi yayımlandı. Kılavuza göre, yurt dışında 429 öğretmen ile 40 öğretim elemanı görevlendirilecek.
Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi için tıklayın
SÜRECİN AYRINTILARI
Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile öğretim elemanları, Mesleki Yeterlilik Sınavı ile Temsil Yeteneği Sınavı'na girecek.
Mesleki Yeterlilik Sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı, 81 ilde e-sınav merkezlerinde 9 Şubat 2025'te yapılacak ve sonuçlar 10 Mart 2025'te ilan edilecek.
Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı ise 7-11 Nisan 2025'te Ankara'da yapılacak.
Mesleki Yeterlilik Sınavı'nın ardından adaylar, Temsil Yeteneği Sınavı'na girme hakkı elde edecek.
Sonuçlar, www.meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
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