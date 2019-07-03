Türkiye’de her genç, öğrenim hayatının bir dönemini yurtdışında geçirme hayalini hep kurar.



Bu hayal hiç de ucuz olmayan bir maliyet gerektirdiği için öğrencilerin ve velilerin güvenilir ve işini iyi bilen bir yurtdışı eğitim acentesi ile bu işe koyulmasını gerektirir.



Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) Başkanı Osman Yılmaz, öğrencilerin hem kayıt sürecinde hem de sonrasında mağdur olmamaları açısından eğitim acentelerinin iyi araştırması gerektiğini vurguluyor. Yılmaz, derneklerini arayan veli ve öğrencilere Türkiye’nin bir çok ilinde faaliyet gösteren ve üyeleri olan yurtdışı eğitim acentelerine yönlendirebileceklerini belirtiyor.



Öğrencilerin yoğun olarak Kanada, İngiltere ve eski Doğu Avrupa ülkelerindeki üniversiteleri tercih ettiklerini belirten Yılmaz, dil seviyesi yeterli olmasa bile Türk öğrencilerin şartlı önkabuller ile bu üniversitelere kayıt olduğunu ve sonrasında dil yeterliliğine ulaştığını belgelemesi ile üniversiteye devam edebildiğini belirterek, Türkiye’deki üniversite sınav sonucunun sadece Almanya için gerekli olduğunu, bunun dışındaki ülkeler için üniversite sınavını kazanmanın şart olmadığını belirtiyor.



Yılmaz, “Gerek dil eğitimi gerekse üniversite eğitimi için yurtdışını tercih eden öğrenciler, çalışacakları acenteyi baştan doğru şekilde belirlerlerse, sonrasında mağdur olmazlar” diyor. Yılmaz, yurtdışı üniversitelerinde öğrenim görmenin, Türkiye’deki birçok vakıf üniversitesinden çok daha ucuza mal olduğunu belirtiyor.



YEDAB’ın Türkiye’de 61 acentesi öğrencilere ücretsiz danışmanlık veriyor.