Yurt dışından yatay geçiş zorlaştı. Denklik sisteminde yeni düzenleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) "denklik" ve "yatay geçiş" süreçlerine ilişkin iki ayrı yönetmelikte değişikliğe gitti.

Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, öğrenim görülen programın dili, başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa dil yeterlilik belgesi artık istenmeyecek.

Düzenlemelerle, dil sınavı yükü kaldırılmış ve denklik başvuruları daha pratik hale gelmiş olacak.

YATAY GEÇİŞ OLMAYACAK

Yurt dışında devam zorunluluğu olmayan programda okuyanlar, Türkiye'de yüz yüze eğitim veren üniversite programlarına yatay geçiş yapamayacak.

Yurt dışından yatay geçişe başvuranların, eğitim süresince ilgili ülkede bulunduğunu pasaport ve e-Devlet gibi resmi belgeyle kanıtlaması gerekecek.

BAŞARI PUANI YÜKSELDİ

Diğer bir değişiklik ile yatay geçişlerde başarı baraj puanı 80'den 90'a çıktı.

Yabancı dilde eğitim yapan üniversitelere yatay geçiş için üniversitenin kendi dil sınavını geçmek veya YÖK'ün tanıdığı ulusal, uluslararası sınavdan yeterli puan almak zorunlu olacak.

Öğrenci, bulunduğu sınıftan daha alt sınıfa geçiş yapamayacak.

Yatay geçiş başvuru değerlendirme sonucu, puan sırasına göre listelenecek.

Asıl ve yedek adaylar eşit sayıda belirlenecek.

Yurt dışından gelen öğrenciler de çift anadal yapmak isterse diğer öğrencilerle aynı şartlara tabi olacak.