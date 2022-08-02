Yurt fiyatları cep yakıyor

Üniversite adayları da veliler de düşünceli çünkü yurt fiyatları ortalama iki kat artmış durumda.



YKS tercih dönemine girilmesiyle büyük heyecan yaşayan üniversite adaylarını şimdiden yurt telaşı sardı.

Kiralardaki artış nedeniyle, yurtların kapısını çalanlar da fiyatların şaşkınlığını yaşıyor.



Yurt fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 ile yüzde 145 arasında arttı.



Barınma sorununun adayların tercihlerini de etkilemesi bekleniyor.

İstanbul Çağlayan'da penceresi dahi olmayan sadece yatağın sığabildiği bu oda geçen yıl 900 liralık fiyatıyla tartışmalara neden olmuş, uzun süre gündemde kalmıştı.

Ancak geçen yıldan bu yana çok şey değişti, bu odanın fiyatı aylık bin 700 liraya çıktı.