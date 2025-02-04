Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi, gençlerin spora erişimini artırmayı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını amaçlayan önemli bir girişimdir. Yurt Time için başvurular her yıl iki dönem halinde alınmakta olup, öğrenciler belirlenen tarihlerde sisteme kayıt olarak projeye dahil olabilmektedir. Peki, Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi için başvurular her yıl 2 dönem halinde alınmaktadır. Üniversite yurtlarında kalan öğrencilerin spor yaparak aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini destekleyen bu proje, her dönem yoğun ilgi görmektedir.
YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
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