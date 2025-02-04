Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihi belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi için başvurular her yıl 2 dönem halinde alınmaktadır. Üniversite yurtlarında kalan öğrencilerin spor yaparak aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini destekleyen bu proje, her dönem yoğun ilgi görmektedir.