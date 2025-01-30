Yurt Time 2. Dönem başvuruları ne zaman?

KYK yurt-time başvuruları, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Yurt-time projesinin ne olduğu ve nasıl başvurulacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. KYK yurtlarında düzenlenen projeye e-Devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor.



YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?



KYK Yurt Time 2. Dönem başvuru tarihleri henüz belli olmadı.



2024 yılında Yurt Time 2. dönem başvuruları; 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu sene de başvuruların ocak sonunda başlaması bekleniyor.



Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.



KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?



KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.



Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.



Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.

