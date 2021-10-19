Yurtdışında eğitim almak isteyenler için tanıtım fuarı

IEFT, öğrencileriyle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. Sektörün büyük ve kapsamlı olan fuarı, pandemi dolayısıyla verilen araya bir son vererek gençleri yurtdışı eğitim hayallerine kavuşturuyor. Fuar 20 ülkede, 50 üniversite ve koleji Türk gençleriyle buluşmaya hazırlanıyor.



Yurtdışı Eğitim ve Kariyer Fuarları (IEFT) pandemi sonrası ilk kez Türkiye’de düzenleniyor. Fuar, 20 ülkede 50 üniversite ve kolejin katılımıyla düzenlenecek. Gençlerin yurtdışı eğitim ve mezunların ise kariyer planlarına yön verecek olan fuar, pandemiye rağmen güçlü bir katılımla düzenlenecek. Fuara İngiltere, Amerika, Kanada, Avusturya, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Malezya, Malta, Polonya, Romanya, Rusya, İsveç, Ukrayna gibi ülkelerden katılım sağlanacak.



Fuarda üniversite ve kolejlerin yanısıra dil okulu ve yaz okulları da bulunacak. Binlerce öğrenci ve ailesi yurtdışı eğitim olanakları hakkında bilgi alabilmek için bu fuara katılıyor.



IEFT aynı zamanda kariyer alanında da bigi veriyor. Fuar yetkilileri, "Fuarın hem eğitim hem de kariyer fuarı olduğunu belirterek sadece üniversite öğrencilerinin değil mezun olup, kariyerine yön vermek isteyenlerin de fuarlara katılabilecek. Özellikle yurtdışında çalışma deneyimi kazanmak isteyenler de fuarda alternatifleri inceleyebilecek" dedi.



Pandemi döneminde yurtdışı eğitim almak isteyenlerin nasıl hareket etmesi, nelere dikkat etmesi, yurtdışı kariyer planı yapanların nasıl iş bulacağına dair pek çok soru işareti bulunuyor. Öğrencilere çoğunlukla ücretli eğitim sunan katılımcılar bu soruları da yanıtlayacak.



Vize işlemlerinden, pandeminin getirdiği değişikliklere kadar pek sorunun cevabı fuarda bulunacak. Ülke ve eğitim kurumu temsilcileri; stantlarda ve düzenlenen seminerlerde lisans, yüksek lisans, sertifika, diploma, dil eğitimi, yaz okulu ve kariyer programları hakkında soruları yanıtlayacak. Fuar kapsamında daha iyi bilgi almak için öğrencilerin diploma, transkript ve İngilizce seviyelerini gösterir belgelerle fuara katılmaları öneriliyor.



Fuar, Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlecek. Etkinlikler her şehirde farklı tarihlerde yapılacak.