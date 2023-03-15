Yüz yüze eğitime geçilecek mi? | Uzmanlar uygulamalı derslerde yüz yüze eğitimin önemini vurguluyor

NTV- Beyzanur Özer

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında alınan kararla, 20 şubattan itibaren üniversitelerde uzaktan eğitime geçildi.



Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, nisan ayında yüz yüze eğitime geçilebileceğinin sinyallerini verdi.

Üniversitelerde dönüş hazırlıkları devam ederken Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Dr. Levent Uysal, üniversitelerin sosyal bir iletişim alanları olduğunu belirtti.

Öncelikle öğrencilerin laboratuvar derslerinden uygulamalı derslerden geri kaldıklarını vurgulayan Uysal, "Bir tıp eğitimi alan hemşirelik dişçilik mimarık eğitimi alan öğrencilerimizin mutlaka yüzde 70 oranında uygulamaya ihtiyacı var. Bu eğitim süreçlerinde yeteri kadar uygulama yapılmadığı taktirde eksik hayata başlayabilirler." dedi.

"ÖZEL BİR DÖNEM"

Uygulamalı derslerin çoğunlukta olduğu bölümlerde okuyanlar ise uzaktan eğitim kararına tepkiliydi. Özellikle son sınıf öğrencileri ise işe alım konusunda endişeli.

Pandemide online eğitim verildiği için öğrencilerin bazı eğitim altyapılarının zayıf kalmış olabileceğine değinen Uysal, "Bu özel bir dönem herkesin bu döneme katma değer sağlayacak enerjiyle hareket etmeli." diye konuştu.

Uzaktan eğitim kararı nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Onaylanması halinde Yükseköğretim Kurulu, hibrit eğitim modelini değerlendirmeye alacak.

