Yüz yüze eğitimle ilgili YÖK'ün son açıklamaları (Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?)

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 'AŞI TALEBİ'



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “13 Eylül’den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulundu.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK üniversitelerin açılma sürecine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirüs Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.



Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Fahrettin Koca, 18 Ağustos Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, ''Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantımızda Aşı etkililiği analizimizin sonuçlarını, okullarda alınacak tedbirleri, Aşı programımızı ve uyulması gereken tedbirleri ele alan bir toplantı gerçekleştirdik.



Bilim Kurulumuz okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz'' dedi.

YÖK GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ