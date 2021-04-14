Yüz yüze sınavlar iptal oldu mu? Lise ve ortaokul sınavları ertelenecek mi?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yeni önlemler açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamada eğitim öğretimle alınan kararlar da açıklandı. 8 ve 12. Sınıflar haricinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bunun üzerine akıllara "Sınavlar iptal mi olacak?" sorusu geldi. Peki lise ve ortaokul sınavları ertelenecek mi?

14.04.2021 - 14:20

Yüz yüze sınavlar iptal oldu mu? Lise ve ortaokul sınavları ertelenecek mi?

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Corona virüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle kabine yeniden toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Alınan yeni kararlar kapsamında 8 ve 12.sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi. Bunun üzerine “Sınavlar iptal olacak mı” sorusu gündeme geldi.

LİSE VE ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENECEK Mİ?

Genelgede, nisan ayında yüz yüze yapılması beklenen lise ve ortaokul sınavlarının erteleneceği duyuruldu. Lise hazırlık 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavları 3 Mayıs'tan sonraya ertelendi.

ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart Pazartesi itibariyle yapılması planan yüz yüze sınavların 3 Mayıs Pazartesi sonrasına bırakıldığı aktarıldı. 8 ve 12'nci sınıfların yüz yüze sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

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