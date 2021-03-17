Yüzde 100 burs ile milli sporculara destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın daha önce 52 vakıf üniversitesi ile sağladığı mutabakat sonucu, milli sporculara, ortaöğretim ve lisede de yüzde 100 burs imkanı sağlayan Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü, 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile imzalandı.

Mutabakat töreninde imzalanan protokol ile ilgili konuşan İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi, Prof. Dr. Mehmet Karaca, pandeminin zorunlu kıldığı online ve hibrit eğitim sürecinde, sportif içeriklerin de özenle oluşturulduğunu ve uygulandığını belirterek, “Pandemi hem olimpiyat oyunlarının hem de Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ertelenmesine neden oldu. Sayın Bakan, bu süreci ne kadar olumlu değerlendirdiğimizi, yüksek beklentiyi aktardı. Elbette hedef, nesiller boyu başarılı olmak ve sağlıklı yaşamak. Sporcu çocuklarımıza üretilen bu destek, başarıya ödül değil, teşvik etmek içindir. Biz, kurum olarak, okul mu spor mu ikilemini yaşatmayan anlayışı sergiliyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak voleybolda, basketbolda dünya şampiyonlukları yaşamış bir geleneğe sahibiz. Yüzmede, atletizmde, her branşta sporculara destek oluyoruz. Yetenekler eğitime devam edebilecekler. Eğitim sorumluluğumuz ile de örtüşen bu burs, ülkeye hizmettir” dedi.



"YETENEKLER HEBA OLMADAN EĞİTİME DEVAM EDİLSİN"



Prof. Dr. Karaca, “Sayın Bakanın dediği gibi, Türkiye artık bir spor ülkesidir. Yeteneklerin heba olmaması için, fırsat eşitliği açısından da çok anlamlı bir çalışma. Eğitim ve spor bütünlüğü, artık yurtdışında gördüğümüz örnekler ile sınırlı değil. Bu yenilikçi program, çocuklarımızın, her alanda olduğu gibi sporda da dünyayla yarışında önemli katkı sağlayacaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.