'Zamansız tatil' uyarısı: Yeni öğrenciler okuldan soğuyabilir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) getirdiği yeni uygulamayla ilk ve orta dereceli okullarda tatil sayısı dörde çıktı. Buna göre yaklaşık 18 milyon öğrenci, cuma günü ilk ara tatile çıkacak. Tatil, 24 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler mutlu ancak öğretmenler, okullar açılalı henüz 2 aylık bir süre geçtiğinden özellikle okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin, bir haftalık sürede öğrendiklerini unutacakları görüşündeler.



Çalışan anne, babalar ise bir haftalık tatilde çocuklarını bırakacak yer aramanın telaşına düştüler. Uzmanlar, dinlenmenin, eğlenmenin yanı sıra ders tekrarlarının da yapılarak tatilin iyi bir şekilde değerlendirilebileceği görüşündeler.



“DENGEYİ KURUN”



Milliyet gazetesinden Ozan Ömer Kadüker’in haberinde görüşlerine yer verilen Memorial Hizmet Hastanesi Pisikoloji Bölümü'nden Uzman Klinik Psikolog Emine Fettahoğlu Doğruyol, öğrencilerin tatil için genel tutumunun serbest kalmak ve dilediğini yapmak olduğunu belirterek, "Kontrolsüz ve plansız olan bu tutumlarda genellikle bazı şaşmalar olur, bu nedenle ebeveyn kontrolünde bilinçli yaklaşım önemlidir" diyor.



Planlı bir şekilde her türlü etkinliğin yapılmasının bir sakıncası olmadığını belirten Doğruyol, "Sadece gezmek, bilgisayar oynamak ya da ders çalışmak tatili verimli geçirme konusunda büyük riskler taşır. Gelecek dönemdeki eğitim-öğretim hayatını etkileyecek faktörler ortaya çıkarır" diye konuştu.



Ailelere önerilerde bulunan Doğruyol, “Okul zamanında kalkış saati, çalışma saati gibi belli rutinlere alışmış çocuklarınızın tatil döneminde vakitlerini eğlendirici ve eğitici geçirmelerine yardımcı olun. Tatil, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeleri için çok iyi bir fırsat. Tatilde çocuğunuzla zaman geçirin. Keyif alıcı sohbet edin, geziler düzenleyin. Yetenek, ilgi ve beceri her çocuk için farklı değerlendirme imkânı sağlar. Bu nedenle çocuğunuzun gösterdiği başarı ya da başarısızlığı akranları ile kıyaslama yapmadan kendi içinde değerlendirme sağlayın. Çocuklarınızı bir sonraki döneme motive edin, okul ve derslerle ilgili kaygılarını belirleyin, tehditkâr olmayın. Çocuklarınızın anne-babası olduğunuzu, onları sevdiğinizi ve her konuda yardımcı olacağınızı kendilerine hatırlatın" dedi.

MEB, PROGRAM HAZIRLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tatilde öğretmenlere ve öğrencilere yönelik "Ara Tatil Etkinlik Programı" hazırladı ve 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı. Her il müdürlüğü, etkinlik listesinde yer alan temalar çerçevesinde, başta yerel yönetimler olmak üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle kendi etkinlik programını tasarlayacak.



Etkinlik programı, gezi, sağlık doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık, sanatsal, sportif faaliyetler, araştırma ve gözlem, oyun oynama ve bulmaca çözme, sosyal sorumluluk, günlük yaşam becerileri, el sanatları, bilim, yardımlaşma, kariyer planlama ve aile günü olmak üzere 16 ana başlıktan oluşuyor.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil etkinlik programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adına ara tatil diyoruz ama aslında bu ara tatiller eğitim için derin bir nefes. Çocuğun sporla, sanatla, doğayla, kültürle buluşması için bir haftalık bir fırsat" dedi. Eğitimi çok daha geniş bir alana yaydıklarını belirten Selçuk, "Çocuklarımızın 81 ilde yapabileceği faaliyetleri oluşturduk. Çocuklar için bu bir hafta hem dinlenme hem de hayattan beslenme, yaşamdan öğrenme için bir fırsat olacak" dedi.



