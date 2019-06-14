Turkcell, çocukların yeni çağa hazırlanması için sürdürdüğü Zeka Gücü Projesi kapsamındaki çalışmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen Zeka Gücü Projesi’nin yeni adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Anadolu’nun özel yetenekli çocuklarının ilgi alanlarına göre eğitim alacakları Şanlıurfa Haliliye BİLSEM Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nın açılışında, projenin yeni döneminde tüm Türkiye'ye yapılacağı duyuruldu.

İbrahim Berk Karaal ile...

Yeni dönemde yenilenen online eğitim içeriklerinin tamamı tüm öğrencilerin erişimine açık olacak. Zeka Gücü mobil uygulaması ile çocukların Zeka Gücü eğitimleri her yerden kesintisiz sürecek ve Zeka Gücü sınıflarında artık yeni nesil Turkcell Robotik ve programlama kiti kullanılacak.

2018 Tayland WRO (World Robot Olmpyad) 2018 Dünya Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edip birincilik elde eden ekibin içinde yer alan Ordu Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nin Zeka Gücü öğrencilerinden İbrahim Berk Karaal, yapay zeka mobil uygulamasına yaptığı anlattı.

İbrahim Berk Karaal

ZEKA GÜCÜ PROJESİ'NDE 3 ÖNEMLİ YENİLİK (ŞANLIURFA'DA TANITILDI)

27 İLDE 30 BİN ÖĞRENCİ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİYLE BULUŞTU



Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2016 yılında başlayan Turkcell’in Zeka Gücü projesiyle Türkiye genelinde 27 ilde toplam 33 sınıf kuruldu. 2019 yılında bu sayının artması hedefleniyor.



Projede okullara kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’ndaki öğrencilere dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı, akıllı tahta, elektronik set ve alet takımları gibi olanaklar sunuluyor. Çocuklar yapay zeka, programlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Zeka Gücü sınıflarıyla çocuklar geleceğin dünyasına hazırlanırken, aynı zamanda yerli ve milli teknoloji üretimine de çok önemli yatırım yapılıyor. Türkiye’de Maker Hareketi’ne (Kendin Yap) yönelik en kapsamlı adımlardan biri olan Zeka Gücü Projesi’nde, 2017 yılında, içeriğinde 2 adet LED, 2 adet DC Motor ve Makey Oz+ bulunan Maker ve Kodlama Kiti, 81 ilde 22 binden fazla dağıtıldı. Ayrıca 6 bin öğrenciye yüz yüze, eğitim portalı ile 200 bin saati aşkın online eğitim verildi. Zeka Gücü sınıfları ile bugüne dek toplamda 30 bin öğrenci geleceğin teknolojisiyle buluştu.



TÜM ÖĞRENCİLERE TURKCELL ROBOTİK VE PROGRAMLAMA KİTLERİ İLE GELECEĞİN ALFABESİ



Bu yıl itibarıyla belirlenen illerdeki Zeka Gücü Laboratuvarları’na, içeriğinde sıralı LED, 2 adet DC motor, mesafe sensörü, buzzer ve kart bulunan, öğrencilere, tasarımcılara ve geleceğin alfabesi programlamayı öğrenmek isteyen herkese teknolojiyi anlama ve gerçek dünyayı kodlama olanağı sunan Turkcell Robotik ve Programlama Kiti dağıtımı yapılıyor.



Stanford, Harvard, MIT gibi üniversitelerin kullandığı Open edX altyapısına sahip, yeni nesil Zeka Gücü eğitim platformu ile Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik ve App Inventor ile mobil uygulama geliştirme gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüştü. Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zekagucu.com.tr üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor. Geçmişte sadece Zeka Gücü laboratuvarlarından faydalanan ve kit sahibi gençlere yönelik olan Zeka Gücü eğitimleri, artık yüzbinlerce öğrencinin erişimine açık.



Zeka Gücü uygulaması mobilde Appstore ve Googleplay’de http://turkcell.li/zekagucuios



http://turkcell.li/zekagucuand adreslerinden indirilebiliyor.