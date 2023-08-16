Zorunlu telafi eğitimi ne zaman? Milli Eğitim Bakanı açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi. Tekin'in bir diğer önemli açıklaması ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki öğrenciler için telafi eğitimine yönelikti. İşte, zorunlu telafi eğitimi hakkında son bilgiler...



DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN ZORUNLU TELAFİ PROGRAMI



Deprem bölgesindeki öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek amacıyla yaz aylarında isteğe bağlı telafi programları organize ettiklerini belirten Tekin, "Öğrenci kardeşlerimize istedikleri takdirde telafi imkanını sunduk, bunlara da yoğun bir katılım oldu. Fakat 1 Eylül itibarıyla bunlar tamamlanacak, 11 Eylül tarihi itibarıyla da bölgedeki 11 ilin tamamındaki öğrencilerimize yaklaşık 4 haftalık zorunlu bir telafi eğitim programı başlamış olacak, bu eğitime katılmak, okullardaki öğrencilerimiz için zorunlu olacak." bilgisini verdi.



Tekin, depremzede öğrencilere LGS yerleştirmeleri kapsamında pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin her tarafındaki okullarda bu arkadaşlarımız için kontenjan oluşturduk, bunu da bölgedeki arkadaşlarımızın yoğun şekilde kullandığını gördük. Ayrıca LGS yerleştirmeleri bittikten sonra hala bölgedeki öğrencilerimizden başka illere konaklamalı olarak gitmek isteyenler varsa, onlar için de pansiyonlu okullarımızın boş kapasitelerini kendileriyle tekrar paylaştık. İsteyen öğrencilerimizle, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, pansiyonlarımızda boş yer olan okullarımızı tercih edip oralarda başlayabileceklerini kendileriyle paylaşmış olduk." diye konuştu.



Depremzede öğrencilerin eğitime erişimde problem yaşamaması, kayıtlı oldukları okullara taşınabilmesi için sadece belediye sınırları içerisinde taşımaya imkan veren yönetmeliğin genişletildiğini kaydeden Bakan Tekin, depremzede öğrencilerin özel öğretim kurumlarından 1 yıl ücretsiz yararlanmalarına ilişkin sürecin de devamının sağlandığını anlattı.



Tekin, "Burada da talep olursa kontenjanları ölçüsünde özel okullar bize bu anlamda destek olacak." ifadesini kullandı.