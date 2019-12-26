1.8 milyon kişi için son 6 gün! (Bağ-Kur borçluları dikkat!)

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olan Bağ-Kurlular ve aileleri, 1 Ocak 2020'den itibaren devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamayacak...

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın köşesinde yer verdiği konu özetle şöyle:

Geçmişteki yapılandırmalardan yararlanmayıp da GSS prim borcu olanlar bugün hiçbir şekilde sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Tek bir istisna var; o da, Bağ-Kurlu'lar.

Yapılan düzenleme ile prim borcu olan Bağ-Kurluların, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçları baki kalmak suretiyle; 31 Aralık 2019'a kadar, hem kendilerinin hem de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinden hizmet alabilme hakkı tanındı. İşte, bu süre 6 gün sonra doluyor.

Bugün Bağ-Kura kayıtlı 2.8 milyon kişi bulunuyor. Bunların yaklaşık 600 bine yakınının borcu olduğu tahmin ediliyor ki, aileleri ile birlikte bu sayı 1.8 milyonu geçiyor. Yani, 1 Ocak 2020'den itibaren 1.8 milyon kişi devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanmayacak.



Geçmişte borç yapılandırmalarından yararlanan, borçlarını taksitlendiren ve taksitlerini zamanında ödeyenler sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek. Ancak GSS borcu olup da bugüne kadar yapılandırmayanlar borç için gecikme cezası ve gecikme faizi ödeyecek. Burada da bir istisna var; o da, 18 yaş altı çocuklar ebeveynlerinin tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır ve primleri devlet tarafından karşılanır.

