1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi

ABD'de Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın coronavirüsle mücadele için istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini onayladı.

NTV Haber 27.02.2021 - 21:55

1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi

Temsilciler Meclisi’nde 212’ye karşı 219 oyla onaylanan tasarı, Biden yönetiminin göreve başladıktan sonra yasama alanında kaydettiği ilk büyük başarı niteliğini taşıyor.

Cumhuriyetçiler arasında Demokratlar’ın önerdiği tasarıya destek oyu gelmezken, iki Demokrat da oylamada Cumhuriyetçiler’in yanında yer aldı.

Tasarının resmi olarak yürürlüğe girebilmesi için Senato'da da onaylanması gerekiyor.
Biden, Senato'ya paketi acilen gündemine alıp geçirmesi çağrısında bulundu. Pakette kişi başına bin 400 dolarlık nakit yardım çeklerinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer alıyor.

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