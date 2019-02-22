Gıda Bankacılığı sisteminin tarafsız, şeffaf, dürüst ve sürdürülebilir şekilde işlemesi ve Türkiye’de yaygınlaşması amacıyla, Temel İhtiyaç Derneği ev sahipliğinde düzenlenen “1. Gıda Bankacılığı Zirvesi”, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti.



Zirvede dünyada ve Türkiye’de gıda bankacılığı modelleri, hukuki düzenlemeler ve sıfır atık kapsamı ile gıda bankacılığının ekonomi üzerindeki etkisi konuşuldu.



Zirveye Global Foodbanking Network adına katılan Craig Nemitz; “Temel İhtiyaç Derneği ile 4 yıl önce tanıştık ve çok kısa sürede başarılı faaliyetlerinden dolayı GFN sertifikası almaya hak kazandılar. Aynı zamanda tüm dünya STK’larına örnek teşkil edecek “Destek IK” modelleri ile de 40 ülkenin oylaması sonucu Global İnovasyon ödülünü kazandılar. Günümüzde, dünya gıda üretiminin üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Bu miktar, dünyada aç olan 868 milyon insanı beslemek için gereken gıdanın tam dört katına denk düşüyor. Dünya genelindeki israf oranı, 1 trilyon dolara mal olurken 3,3 milyar ton karbondioksit yayıyor. Ortak amacımız açlık olmayan bir dünyada yaşamak” dedi.



Beş panelden oluşan zirvede Türkiye’de ve dünyada gıda bankacılığı nasıl yapılıyor, gıda bankacılığı modelleri ve gıda bankasına destek verenlerin yanı sıra, sıfır atık konusu da kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcisi Ayşegül Selışık; Türkiye ile Orta Asya arasındaki proje işbirliklerine değinirken, Türkiye’de gıda bankacılığının bir sisteme bağlanması gerektiğinin ve mutlaka zorunlu hale getirilerek mevzuata bağlanması gerektiğine değindi.

"BİN TON GIDA İSRAFTAN KURTARILDI"



Temel İhtiyaç Derneği adına Destek Bulut sistemini anlatan TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul; bugüne kadar bin ton gıdayı israftan kurtardıklarını, firmalardan israfla mücadele ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta artan oranda destek gördüklerini, Destek IK modeli ile de 96 ihtiyaç sahibini iş sahibi yaparak kendi ayakları üzerinde durmalarını sağladıklarını belirtti.

EN ÇOK İSRAF SEBZE, MEYVE VE EKMEKTE

TİDER Kurucu Başkanı H. Serhan Süzer; Türkiye’de en çok israf edilen gıda ürünleri arasında sebze, meyve ve ekmek ilk sıralarda yer alıyor. T.C Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 2017 tarihli raporuna ve Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu 2017 verilerine göre Türkiye’de günde 120 milyon adet ekmek üretiliyor ve toplam olarak 4,9 milyondan fazla ekmek israf ediliyor. İsraf ettiğimiz ekmekle her yıl yaklaşık 1,5 milyar TL fakirleşiyoruz. İsrafla savaş için 2010 senesinden bu yana TİDER olarak mücadele ettiklerini dile getirirken Destek Market, Aşevi ve Depo modelleriyle geniş kapsamlı olarak ideal Gıda Bankacılığı Modellerini anlattı. Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşları ve kamu kurumlarının ortaklaşa çalışması ile gıda bankacılığının yakın zamanda tüm Türkiye’ye yayılmasının mümkün olacağına” değindi.

VİDEO: GIDA BANKACILIĞI YAYGINLAŞIYOR