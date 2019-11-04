1 hafta tatile 504 lira vergi (Konaklama Vergisi)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni vergi düzenlemesinin yasalaşması halinde, 4 kişilik bir ailenin 5 yıldızlı bir tatil köyündeki bir haftalık tatili üzerinden 504 lira vergi alınmış olacak.



Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberine göre, düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilerek yasalaşması halinde Facebook, Instagram, Twitter, Google Play, Apple Store, Netflix, Spotify gibi platformların sundukları ücretli hizmetlerden "Dijital Hizmet Vergisi” kapsamında hasılat üzerinden yüzde 7.5 vergi alınacak.

TÜRKİYE DE OLMASA DA

Bu şirketlerin Türkiye'de vergi mükellef olup olmaması ya da Türkiye'de temsilcileri olup olmaması Dijital Hizmet Vergisi mükellefiyetine etki etmeyecek.



Düzenlemeye göre, Türkiye'den elde edilen hasılatı 20 milyon liradan ya da dünya genelindeki hasılatı 750 milyon eurodan çok olan şirketlerin hepsinin Türkiye'deki faaliyetleri vergiye tabi olacak.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü ve düzenlemenin uygulanmasına ilişkin esasları belirlemeye yetkili olacak. Bunları tam ve zamanında doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 30 gün ek süre verilecek.



30 GÜN SÜRE



Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarına ihtarda bulunulacak.



llandan itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilecek ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu'na gönderilecek.

4 MİLYON LİRALIK 3 EVİ OLAN VERGİ ÖDER Mİ?

"Konaklama Vergisi" ile otel, motel, tatil köyü, pansiyon gibi tesisler ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama Vergisi, kişi başına gecelik hesaplanacak.

Buna göre, kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 lira, 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 lira, 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira, 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart otel ve kampingler için 6 lira, butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 lira olacak.

12 yaşından küçük çocuklar vergiden istisna olacak. Düzenlemeyle, 4 kişilik bir ailenin 5 yıldızlı bir tatil köyündeki bir haftalık tatili üzerinden 504 lira vergi alınmış olacak.

Aynı ailenin 1 haftalik pansiyon tatilinden de 168 lira vergi kesilecek. Vergi, işletme sahibi üzerinden alınacak.



Teklifle, gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek.

HİSSE KADAR VERGİ

Bir diğer dikkat çekici düzenleme ise 5 milyon TL ve üzerinde değere sahip olan taşınmazlara getirilen "değerli konut vergisi" olacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon TL arasında olanlar binde 3; 7.5 milyo TL ile 10 bin TL arasında olanlar binde 6; 10 milyon TL'yi aşanlar da binde 10 vergilendirilecek. Değeri! milyondan az olan birkaç eve sahip olanlardan vergi tahsil edilmeyecek.



Bir mülke paylı şekilde sahip olanlar, hisseleri kadar vergi verecek.

