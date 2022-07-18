1 trilyonluk gelir

Avrupa Birliği bir taraftan tüm ekonomik sistemini değiştirerek karbon ayak izini azaltmaya çalışırken diğer taraftan Ukrayna-Rusya Savaşı’nın getirdiği enerji problemlerinin baskısını hissediyor. Savaşın, AB’nin hedeflerini gerçekleştirmesini zorlaştıracağı yönündeki işaretler giderek artıyor. İşte bu tablonun ortasında Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan rapora göre AB üyesi ülkeler, temiz enerji sistemlerine geçerek 2050 yılında net sıfır hedefine ulaşması halinde yıllık yaklaşık 1 trilyon dolara karşılık gelen yüzde 5,6 GSYİH artışı sağlayabilir.



AB, 2050’de toplam enerjisinin yüzde 91'ini yenilenebilir enerji kaynaklardan (yüzde 44 rüzgar, yüzde 37 güneş) elde etmeyi planlıyor. Bu da 2020’de 286 GW olan rüzgar ve güneş enerji kapasitesinin yüzde 800 artarak 2050’de 2 bin 300 GW'ye ulaşması anlamına geliyor.