10 bin TL destek ödemesi sorgulama: 10 bin TL hane başı ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

Depremde binaları ağır hasar altında olan depremzedelere verilecek 10 bin TL hane başı destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemesi almayı bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklama sonrasında, 10 bin TL hane başı destek ödemelerinin bugün yapılmaya başlandığı açıklandı. Peki, 10 bin TL hane başı destek ödemesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

10 bin TL destek ödemesi sorgulama: 10 bin TL hane başı ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca () 10 bin TL'lik 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilip, "Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır" denildi. Peki, 10 bin TL hane başı destek ödemesi hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak?

AFAD'DAN 10 BİN TL ÖDEME DESTEĞİ DUYURUSU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

10 bin TL destek ödemesi sorgulama: 10 bin TL hane başı ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır? - 1

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığınca kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır" denildi.

Hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir.

Hane Başı Destek Ödemeleri, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır.

Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır" denildi.

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