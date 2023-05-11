10 kişiden 7’si ödeme adımında sepeti terk ediyor

Pandemiyle birlikte e-ticaretin küresel perakende satışlardaki payını artırması, online kanalları KOBİ’ler için büyümenin anahtarına dönüştürdü. E-ticaret deneyimlerinin en kritik noktalarından biri olarak ise ödeme altyapıları ve ödeme deneyimleri öne çıktı.



Ödeme sistemleri odağında yayın yapan PYMNTS tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, 10 tüketiciden 7’sinin bir e-ticaret sitesindeki sepetini ödeme adımında terk ettiğini ortaya koydu. KOBİ'ler için Sanal POS, Link ile Ödeme Alma, Mobil POS gibi çözümler sunan ödeme hizmetleri şirketi PayBull'un CEO'su Ömer Sefa Gider, konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

10 KİŞİDEN 9'U SATICIYI ÖDEME DENEYİMİNE GÖRE SEÇİYOR



E-ticaret siteleri ve pazaryerleri alışveriş deneyiminin merkezine yerleştikçe, ödeme deneyimi de rekabetin güçlü araçlarından biri halini aldı. PYMNTS raporunda, 10 kişiden 9'unun, alışveriş yaptıkları satıcıları ödeme deneyimine göre seçtiği görüldü. Öte yandan rapor, iyi ödeme deneyimlerinin yine 10 kişiden 9’unu yeniden satın almaya ikna ettiğini gösterdi.



Esnaflar, internet üzerinden satış yapanlar, e-ticarete başlayanlar, online ödeme almak için ödeme hizmetleri şirketleri tarafından sağlanan Sanal POS çözümünü tercih ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi verileri, ödemeler dikeyinde 255 finansal teknoloji şirketi olduğunu gösterirken, KOBİ’ler için doğru ödeme altyapısını seçmek de zorlaşıyor.

KOBİ'LER ÖDEME ALTYAPISI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?



Peki e-ticaret yapan esnaf ve KOBİ’lerin online ödeme altyapısı seçerken dikkat etmesi gerekenler neler? Tek tek ele alalım:



• Taksit seçeneği: Sanal POS gibi çözümlerin bankalarla tek tek anlaşma olmadan tüm banka ve kredi kartlarından ödeme almayı, hatta taksit seçeneği sunmayı sağlaması gerekiyor. Farklı kart programlarına taksit seçeneği, bu noktada KOBİ’lerin en çok dikkat etmesi gereken alan olarak öne çıkıyor.



• Kolay kurulum, kolay entegrasyon: Küresel kart şemalarıyla ve bankalarla uygulama programlama arayüzleri aracılığıyla (API) iletişim kuran Sanal POS çözümlerinin API dokümantasyonlarını anlaşılabilir bir biçimde sunması ve Wordpress, Magento, OpenCart, PrestaShop, Joomla gibi farklı e-ticaret altyapılarıyla kolay entegrasyon avantajı, tercih sebebi oluyor. Kolay kurulum olanağı sunan online ödeme altyapıları, KOBİ’lerin e-ticarete güvenli ve hızlı bir biçimde başlayabilmesi için avantaj sağlıyor.



• Komisyon oranları: Sanal POS ve online ödeme hizmeti sağlayıcıları, hizmet karşılığında KOBİ’lerden farklı model ve oranlarda komisyon kesiyor. Bu noktada KOBİ’lerin piyasadaki en uygun komisyonları sunan markalara yönelmesi gerekiyor.



• Bayi tahsilatları: Bayilik yapısıyla çalışan, birden çok konumda farklı şubeler işleten KOBİ'lerin bayi tahsilatlarını daha kolay ve hızlı bir biçimde yönetebilmesi için, tercih edecekleri ödeme hizmetleri sağlayıcısının bu ihtiyaca uygun bir çözümünün olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.



• Farklı ürünler: Sanal POS altyapısını kullanan Link ile Ödeme Alma ve Abonelik Yönetimi gibi seçenekler, müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan farklı ürünler olarak öne çıkıyor. KOBİ’lerin müşterilerine olabildiğince çok ödeme alternatifi sunması öneriliyor.