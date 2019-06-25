Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve 100 bine yakın öğrenciye ilk kez sigortalı olma kapısı açacak Sosyal Çalışma Programı için başvurular bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal çalışma programına ilişkin soruları 30 başlıkta yanıtlayan bir rehber hazırladı. Belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, çocuk ve huzur evleri, tarım müdürlüklerinde organik tarım gibi alanlarda çalışan gençlerin eline üç ayda 2 bin 500 lira geçecek.

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Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sayfasından yapılacak başvurular 28 Haziran'da sona erecek.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre başvurdukları ilde üç program seçecek öğrenciler, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek merkezi kura sonucuna göre belirlenecek. Çalışma süresi temmuz, ağustos, eylülle sınırlı olacak. Programa ilişkin soruları 30 başlıkta yanıtlayan bir rehber hazırlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merak edilenlere açıklık getirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.



4 ALANDA DÜZENLENİYOR

İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanacak program doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ile düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olmak üzere 4 alanda düzenleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

18 YAŞ ZORUNLULUĞU

Programdan 18 yaşını doldurmayan üniversite öğrencileri, yaz döneminde ders alanlar katılamayacak.

BÖLÜM AYRIMI YOK

Bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrenciler başvurabilir. Programlar yayınlandığında program kapsamında yapılması planlanan işler başvuru sayfasından incelenebilecek.

İŞKUR'A KAYIT ZORUNLU

Programa başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekiyor. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunluluğu bulunuyor.

AZAMİ SÜRE 3 AY

Bir yaz döneminde programın azami süresi 3 ay olacak. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. Bu yıl yaz dönemi için bu süre 39 gün uygulanacak. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olup, yarım saati dinlenme, haftalık çalışma süresi de 3 gün olacak.

AYDA 808 LİRA

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67.36 lira ödeme almaya hak kazanacak. Bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılacak. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 lira net ödeme yapılacak.

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