100 bin sosyal konut için kuralar şubatta çekilecek (1 milyon 137 bin 982 başvuru)

TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında 16 Aralık tarihinde alınmaya başlanan başvurular 15 Ocak çarşamba günü sona erdi.

Kuralar şubat ayı içerisinde çekilecek.

100 bin sosyal konut projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle başlamış ve vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Sosyal konutta evler 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak.

Öte yandan vatandaşlar projeye başvuru için 500 ila 1000 lira değişen oranda ücret ödemişti. Kura sonrası hak kazanamayanlar ödediği parayı geri alabilecek.

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