100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imza değişikliği

Merkez Bankası, yeni 100 TL ve 50 TL'lik banknotlar oluşturdu. Bugün itibarıyla piyasaya sürülecek banknotlarda TCMB'deki yeni yöneticilere ait imzalar var.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:47

100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imza değişikliği

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Türkiye Cumhuriyet (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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