100 TL'ye imitasyon bilezik: Altın yükselince talep arttı

Düğün sezonunun açılmasıyla evlenecek vatandaşlar altın takılara rağbet göstermeye başladı. Altın fiyatlarının yükselmesi de vatandaşları imitasyon bileziklere yönlendirdi.



İmitasyon bilezik satan takıcılarda ise gün geçtikçe hareketlilik artmaya başladı. Bir imitasyon bileziğin 100 ile 150 TL arasında değiştiğini söyleyen takıcılar, ürünlerin ise en düşük 20 TL’den en yüksek ise bin 500 TL’den alıcı bulduğunu söylüyor.



"İMİTASYON ALTINA YOĞUN TALEP"



Ürünlerinin birebir altın kaplama olduğunu ifade eden firma sahibi Erdal Çakgöz, "Altın fiyatlarından dolayı insanların alım gücünün düştüğü bu dönemde imitasyon altına yoğun bir talep oluştu. Sadece yurtiçi değil yurt dışında da imitasyon altınlar büyük talep görüyor" dedi.

Kuyumcularda olan set, bilezik, yüzük gibi ürünlerin hepsinin ellerinde mevcut olduğunu belirten Çakgöz, "Normalde kuyumcuda satılan bir bilezik 12 bin TL iken imitasyonu ise 100 ile 150 TL arasında değişiyor. Trabzon setimiz ise birebir kuyumcu ustalarımız tarafından yapılıyor. Bunun gerçek fiyatı 20 ile 25 bin TL civarı tutar iken imitasyon fiyatı bin 200 TL’den satılıyor" diye konuştu.

Çakgöz, "Düğün yapacak kişiler altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı 2 tane gerçek takı takarken yanına 5 veya 6 tanede imitasyon ürün takıyor. Bu talebin daha da artacağını düşünüyorum" dedi.