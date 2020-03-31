1000 TL yardım kimlere ne zaman verilecek? Sosyal yardım başvuru formu var mı?

Sosyal yardım paketinin birinci fazında 2 milyon 111 bin haneye destek olacaklarını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uygulamanın diğer fazlarının da geleceğini ifade etti.

PTT kanalıyla yapılacak olan ödemelerin 8 milyon kişiyi kapsayacağını söyleyen Bakan Selçuk, sosyal yardım başvurusu hakkında bazı detayları da paylaştı.

Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu:



"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.

İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık.

İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Virüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık.

Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız."

Başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapıldığı sosyal yardım için ödemeler, PTT üzerinden gerçekleşecek. Sosyal yardımdan, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan bazı vatandaşlar yararlanmış olacak.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılır.

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