108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gemi Geri Dönüşüm Sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda hammadde ihtiyaçlarının sağlanması ve hurda hammadde ithalatının düşürülmesine katkı sağlıyor.

Türkiye'de gemi söküm bölgesi olan İzmir Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde, 22 adet gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor.

Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemiler incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor ve gemilerin dönüşümü başlıyor. Bu kapsamda geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı.

EKONOMİYE 450 MİLYON DOLAR KATKI



Çelik ağırlıkların yüzde 14'ünü kuru yük, yüzde 25'ini platform, yüzde 4'ünü romorkör, yüzde 1'ini duba-barç, yüzde 11'ini tanker, yüzde 19'unu yolcu ve yüzde 26'ısı da diğer gemilerden oluştu. 108 geminin geri dönüşümü ile ekonomiye ise yaklaşık 450 milyon dolar katkı sağlandı.

Son 5 yılda ise toplamda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1,2 milyar doları geçti. Geçen yıl 1300 kişinin doğrudan istihdam edildiği gemi geri dönüşüm sektöründe, dönüşüme bağlı olarak gelişen, gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler yardımcı hizmetler ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu.

