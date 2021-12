12. Boğaziçi Zirvesi başladı

İstanbul'da düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi'nde, bankacılık ve finanstan siber saldırılar ve savunma sanayisine, iklim değişikliğinden havacılıkta sürdürülebilirliğe, otomotivden yeşil mutabakata ve Covid-19 sonrasına kadar değişen dünyanın yeni vizyonu konuşulacak.



Programa çevrim içi bağlanan BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı Haoliang Xu, yatırım ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilgili ülkelerin son dönemde bir seferberlik içerisinde olduğunu söyledi.



Xu, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı 2030 itibarıyla gerçekleştirebilmek için bir finansman gerekiyor. Dünya çok vahim ekonomik süreçlerden geçiyor. Özellikle Covid-19 ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde 1,7 trilyon dolarlık ihtiyaç var" dedi.



Küresel finansal varlıkların 317 trilyon dolar ile çok büyük noktada durduğunu, bu varlıkların yüzde 80'inin gelişmiş ekonomilerin elinde bulunduğunu bildiren Xu, gelişmekte olan ülkelerin Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları'na ulaşma noktasında yaşadığı finansal zorluklara değindi.



Türkiye'nin yatırım fırsatları açısından bakıldığında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları açısından öne çıktığını belirten Xu, UNDP'nin Türkiye'ye sağladığı desteklerden bahsetti. Xu, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının devamlılığı için desteğimizin her daim baki olduğunu dile getirmek isterim" ifadesini kullandı.



"COVİD-19 BİLDİĞİMİZ PEK ÇOK DENGEYİ, DÜNYA DENGESİNİ YERLE YEKSAN ETTİ"

UİP Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, özellikle salgınla birlikte hızlanan değişimi yaşam biçiminden ayrı tutmanın mümkün olmadığını ve iş yapış biçimlerinin de kaçınılmaz olarak değiştiğini söyledi.



Dünyada ulusların belirsizliklerle alakalı kaygıları olduğunu dile getiren Yırcalı, "Hepimiz biliyoruz ki Covid-19, bildiğimiz pek çok dengeyi, dünya dengesini yerle yeksan etti. Kapanmalar pek çok ülkede gerçekleşmekte ve küresel büyümeyi önümüzdeki yıldan itibaren yaklaşık olarak yüzde 1'den daha fazla etkileyeceği öngörülüyor" dedi.



Değişime karşı şirketlerin, KOBİ'lerin yenilikçi yaklaşımlar geliştirdiğini ifade eden Yırcalı, "Bu anlamda yepyeni bir yeniden yapılanmadan söz edebiliriz. Ana akım uygulamaları, yeni koşulların gerekliliğiyle birlikte yeniden organizasyonu beraberinde getirdi. Aslında 'büyük yeniden yapılanma' dediğimiz şey tam da bu noktada başlıyor. Bireysel anlamda bütün şirketler tabii ki belli hedefleri yeniden tanımladı ve bu hedefleri başarma yolundaki yaklaşımlarını da değiştirdi ancak bu süreç elbette ki söylendiği kadar kolay değil" şeklinde konuştu.



Yeniden yapılanmayla yeni bir kapitalizm türünün de inşa edildiğini belirten Yırcalı, bu yeni kapitalizm türünün yeni standartları ve yeni oyuncuları, yeni konseptleri ve yeni kavramları da beraberinde getirdiğini ve yeşil büyümeye işaret ettiğini söyledi.



Yırcalı, 2 yıl öncesinde öngörülmeyen tüketici kitlesinin ekonomik bir bileşen olmaktan çıktığını aktararak, "Endüstrinin normları her geçen gün daha da yeşil olmak zorunda. Bugün enerji krizi; çok ciddi uygulamaları, özellikle koruma politikalarına ilişkin bir şekilde dayatıyor. İklim değişikliğiyle birlikte tabii ki iklim gündemi de değişiyor. Konu, her uluslararası ya da ulusal toplantının da gündeminde yer almaya başladı" dedi.



"2022 VE SONRASINI İSTANBUL MERKEZLİ TARTIŞACAĞIZ"



UİP Kurucusu Cengiz Özgencil ise, 11 yıl önce Türkiye'deki yatırım fırsatlarını dünyaya dolaylı yoldan değil, küresel çapta alanının en önde gelen isimlerine direkt aktarabilmek adına bu yolculuğa çıktıklarını söyledi.



Geride kalan 11 yılda koydukları hedefe ulaşabildiklerini, bu hedefi her daim sürdürülebilir kıldıklarını aktaran Özgencil, Türkiye markasına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Özgencil, bu yıl ana temalarının "Daha iyi bir dünya için çalışmak" olduğunu belirterek, "Bu başlığı biraz daha açmak gerekirse enerjide, uluslararası ticarette, sağlıkta, teknolojide, sanatta ve insan olgusunun varlığını sürdürdüğü her alanda gelecek nesiller için kolektif akılla, her bir dünya vatandaşının üzerine büyük görevler düşüyor" dedi.



Salgın sonrası yaşam biçiminde ve ticarette gerçekleşen değişime değinen Özgencil, "Boğaziçi Zirvesi, her yıl olduğu gibi bu sene de 2022 ve sonrasını dünyanın önde gelen isimleri eşliğinde İstanbul merkezli tartışacak" dedi.