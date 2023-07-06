13 Temmuz’da New York Borsası’nda açılış gongunu Martı çalacak

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)’in tüm onayları vermesinin ardından hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayacak olan Martı’nın 13 Temmuz’da katılacağı tarihi seremoniyle Türk bayrağı da New York Borsası’nda dalgalanacak.

Böylelikle Martı, kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası’nda hisseleri işlem gören Türkiye’nin en genç teknoloji girişimi olarak tarihe geçecek.



Türkiye’de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye’nin tek ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak yaratmak için New York Borsası’nda (NYSE) halka açılma sürecini yaklaşık bir yıl önce başlatmıştı.

DEVLER LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK

Martı’nın dünyanın önde gelen şirketlerinin işlem gördüğü New York Borsası’nda işlem görecek olması Türk teknoloji (start-up) girişimlerinin dünya ligine yükselebilmesinin de yolunu açacak.



Martı’nın dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olma başarısında en büyük paya sahip olan çalışanları da New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar olacak.

Martı çalışanlarına dağıtılan hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağının tahmin edildiği açıklanmıştı.

