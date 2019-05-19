Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da, TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğiyle belirlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin açıklandığı toplantıda, en hızlı büyüyen firma ve girişimcilerini kutladı.



Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Varank, "100 yıl önce, kurtuluş mücadelesinin başladığı günde, istiklal meşalesinin yakıldığı şehir Samsun'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.



Girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Varank, "Girişimciliğin ülkemizde daha çok desteklenmesi ve takdir edilmesi gerekiyor. Zira Türkiye'nin zenginleşmesinin yolu, daha fazla girişimci çıkartmasından ve hızlı büyüyen şirket sayısının artmasından geçiyor. Amerika'da çocuklara büyüyünce kim olmak istedikleri sorulduğunda; Steve Jobs veya Mark Zuckerberg gibi isimler öne çıkıyor ama Türkiye'de çocuklarımız ünlü bir girişimci olmayı amaçlamıyor. Hatta hayal bile etmiyorlar" diye konuştu.



Gençlere hayal kurabilecekleri bir ortam oluşturmak için mücadele ettiklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:



"Çünkü biliyoruz ki kalkınmanın dinamosu ve işsizliğin panzehiri girişimciliktir. Bakanlık olarak bir yandan girişimcilik anlayışını yerleştirmeye çalışırken bir yandan da girişimcilerimize destek oluyoruz. Bugün artık teknoloji çağında her şey çok çabuk değişir ve dönüşürken, ekonominin ve ticaretin kuralları yeniden yazılırken; biz bu değişimlere seyirci kalamayız. Oyunun bir parçası olmak, değişen koşullara ayak uydurmak ve hatta kuralları belirleyen aktör olmak durumundayız. Bunu da ancak; girişimcilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve ufukları alabildiğine geniş olan yürekli gençlerimizle yapabiliriz.

Bugünün parlak fikirler, eğer geliştirilmezse dünde kalıyor; çürüyüp gidiyor. Dolayısıyla artık bir işe başlamak yetmiyor. Girişilen işin büyümesi ve rekabet koşullarında ayakta kalabilmesi ancak inovasyonla, Ar-Ge ile ve yüksek teknolojiyle mümkün. Bu yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, girişimcilerimize destek vermekle kalmıyor, onların Ar-Ge ve yenilikçilik becerilerini de teşvik ediyoruz."

"İSTİYORUZ Kİ GENÇLERİMİZ KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMESİN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, KOSGEB ve TÜBİTAK gibi ilgili ve bağlı kuruluşlar aracılığıyla çok sayıda projeye ve destek programına imza attıklarını anlatan Varank, "Üretmek isteyen, iş kurmak isteyen, işini büyütmek isteyen birçok firmaya ve girişimciye el uzatıyor, destek oluyoruz. Özellikle Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve teknoloji alanında yatırım yapan girişimcilerimize, kapılarımızı ardına kadar açıyoruz. İstiyoruz ki icat çıkaran, fikrini somutlaştıran, kabına sığmayan gençlerimiz, hiçbir konuda eksik kalmasın, kendilerini yalnız hissetmesin." diye konuştu.



Bireysel Genç Girişimci Başvuruları (BİGG) programı hakkında bilgi veren Varank, şunları kaydetti:



"7 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz BİGG programıyla gençlerimize, bugüne kadar 115 milyon lirası hibe olmak üzere, 175 milyon lira destek sağladık ve bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. Bildiğiniz gibi 2018 yılında BİGG kapsamında 2 farklı zamanda genç girişimcilerimize çağrıda bulunduk. Bu çağrılardan ilki ocak ayında yapıldı ve 3 bin 300'ün üzerinde başvuru aldı. Bu 3 bin 300 başvurunun arasından 136 girişimci, 150 bin liraya kadar destek almaya hak kazandı. Bireysel genç girişim programının ikinci çağrısını ise eylül ayının başında yapmış ve 4 bin 500 başvuru almıştık. Bugünün anlam ve önemine de uygun olarak, genç girişimcilerimize müjdelerini, Gençlik ve Spor Bayramında, bu kürsüden vermek istiyorum. 50 milyon liralık bütçe ayırdığımız TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programının, ikinci çağrısı da sonuçlandı. İnşallah teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz.



Durmak, pes etmek, duraksamak, ağırdan almak yok. Hele hele 'biz yapamayız, biz beceremeyiz' demek hiç yok. Sakın endişelenmeyin; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, araştırma üniversitelerimiz, TÜBİTAK'ımız, KOSGEB'imiz, kalkınma ajanslarımız aracılığıyla sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Teknogirişim sermaye desteği programından uygulamalı girişimcilik eğitimi destek programına, iş geliştirme merkezi destek programından Ar-Ge laboratuvarları destek programına kadar çok sayıda destek programıyla girişimcilerimizin en büyük yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar, 81 ilimizde, yaklaşık 25 bin eğitim programı açtık. Bu programlarda 1,5 milyon katılımcıya girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında, girişimcilik dersi alan 230 bin gencimize, KOSGEB aracılığıyla yeni girişimci destek programına başvuru hakkı tanıdık."



"YEPYENİ BİR MODEL İLE GİRİŞİMCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Son 10 yılda, kendi işini kuran 50 binden fazla girişimciye 1 milyar 600 milyon lira destek sağladıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:



"Özellikle belirtmek isterim ki 22 bin kadın girişimcimiz de bu desteklerden yararlandı. Ayrıca, 18-29 yaş arasındaki 13 bin genç girişimciye, yaklaşık 250 milyon lira destekte bulunduk. 2010-2018 arası kullandığımız bu destek modelini şimdi daha da iyileştirdik. Bu yıldan itibaren, yepyeni bir model ile girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda imalatçı, yenilikçi, özellikle orta-yüksek ve ileri teknoloji alanlarındaki girişimcilerimize daha fazla destek sağlayacağız. Onların makine, teçhizat, yazılım, mentörlük, işletme koçluğu ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacağız."



Geleneksel sektörlerdeki girişimcilere desteklerinin sürdüğünü anlatan Varank, "Bu sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerimize, sağladıkları istihdam performansına dayalı olarak yine bağlı kurumumuz KOSGEB aracılığıyla çeşitli destekler veriyoruz. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz müteşebbislerimize 60 bin liraya, teknoloji tabanlı olanlara da 370 bin liraya kadar destek sağlıyoruz" diye konuştu.

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"BU FİRMALARIMIZ TÜRKİYE'DEN 18 KAT DAHA HIZLI BÜYÜYORLAR"

En hızlı büyüyen 100 şirketin 36 farklı sektörden olduğunu anlatan Varank, şöyle konuştu:

"TOBB'un belirlediği, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin profillerine baktığımızda; 36 farklı sektörden teknoloji odaklı ve ihracatla büyüyen firmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Ar-Ge'ye, inovasyona, teknolojiye inanan, nitelikli insan kaynağına sahip ve çevre duyarlılığı gelişmiş bu firmalarımız; Türkiye'den 18 kat daha hızlı büyüyorlar; hem de bunu istihdamlarını artırarak yapıyorlar. Tam 68 ülkeye ihracat yapan bu 100 şirketin yapısına baktığımızda, ortalama 11-12 yıl önce kurulduklarını, yöneticilerinin yaş ortalamasının da 46 olduğunu görüyoruz. İşte tüm bu verileri alt alta koyduğumuzda; sağlıklı büyümenin formülünün teknoloji, nitelikli insan gücü, üretim ve ihracat olduğunu görüyoruz.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi, 2023 hedeflerimize ulaşmada vazgeçilmez bir öncelik olarak görüyoruz. Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerin bugün ödüllendirilen 100 şirkete katkı sağlamış olması tabi ayrı bir övünç kaynağı. Sevinerek görüyorum ki; kalkınma ajanslarımızın desteklemiş olduğu 7 girişimci firma bugün en hızlı büyüyen bu 100 firma listesinde yer alıyor. Yine listeye girmeye hak kazanan şirketlerimizin 56 tanesi bizlerden KOSGEB aracılığıyla 9.2 milyon liralık destek almış. En hızlı büyüyen 100 şirketimizin 27 tanesine, ilgili kuruluşumuz TÜBİTAK aracılığıyla 27 milyon lirası hibe olmak üzere 72 milyon lirayı aşkın maddi destek vermişiz. Siz yeter ki bu ülke için katma değer üretmeye, bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeye yönelik işlerinize devam edin."



Reformlara devam edeceklerini anlatan Varank, reformlar sayesinde; yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payını yüzde 4’ler seviyesinden önce yüzde 8'e, sonra da yüzde 16'ya çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



"50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"



6 yeni özel endüstri bölgesi kurduklarını vurgulayan Varank, "Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 yeni özel endüstri bölgesi kurduk. İnşallah bu bölgelerde yapılacak yatırımlarla cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolarlık katkı sunacak ve 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Özel endüstri bölgeleri modelinde, devletin kasasından tek kuruş dahi çıkmıyor. Özel endüstri bölgelerinde yapılacak çevresel etki değerlendirmesi haricindeki tüm iş ve işlemlerde tek sorumlu kuruluş, bakanlığımız. Yatırımcılarımıza büyük kolaylık sağlayan bu modelde plan onayları, izinler, ruhsatlar tek bir noktadan, hızlı bir şekilde halledilebiliyor" diye konuştu.



Milli teknoloji, güçlü sanayi diyerek çıktıkları bu yolda; yerli markalarla teknolojiyle başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Varank, "Zamanın ruhunu yakalayan, kendine güvenen, hayallerine sınır koymayan girişimcilerimiz sayesinde, daha da gelişeceğiz, büyüyeceğiz ve kalkınacağız. Türkiye'nin önde gelen kamuoyu önderleri olarak sizlerin, ülkemize yeni değerler katacağınızı, yeni ufuklar açacağınızı biliyorum. Bizler de ekonomi yönetimi olarak sizlerin yanında olmaya, işlerinizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.