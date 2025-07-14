15 Temmuz'da borsa açık mı/kapalı mı? 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar, noterler ve finansal piyasalar gibi birçok kurum hizmet vermiyor. Peki, 15 Temmuz 2025 Salı günü Borsa İstanbul (BIST) açık mı, seans işlemleri devam edecek mi? İşte 2025 yılı Borsa İstanbul çalışma takvimi ve detaylar…



15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI/KAPALI MI?



15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu tarihte borsa seansları yapılmayacak, hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak.

