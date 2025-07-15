15 Temmuz'da (bugün) borsa açık mı/kapalı mı? Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu? 2025 Borsa İstanbul çalışma takvimi
15 Temmuz 2025 Salı günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Borsa İstanbul'un açık mı yoksa kapalı mı olduğu merak ediliyor. Bu tarihte hisse senedi, VİOP ve diğer piyasalar işlem görmeyecek. Yatırımcıların, resmi tatil öncesinde işlem takvimini dikkatle incelemeli ve pozisyonlarını buna göre planlaması gerekiyor. Peki, borsa 15 Temmuz'da açık mı, kapalı mı? İşte 2025 yılı Borsa İstanbul’un resmi tatil günleri ve takvimi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, her yıl Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar, noterler ve finansal piyasalar gibi birçok kurum hizmet vermiyor. Peki, 15 Temmuz 2025 Salı günü Borsa İstanbul (BIST) açık mı, seans işlemleri devam edecek mi? İşte 2025 yılı Borsa İstanbul çalışma takvimi ve detaylar…
15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI/KAPALI MI?
15 Temmuz 2025 Salı günü, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul kapalı olacak. Bu tarihte borsa seansları yapılmayacak, hisse senedi, vadeli işlemler ve diğer sermaye piyasası araçlarında alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca takas ve ödeme işlemleri de durdurulacak.
BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL TAKVİMİ
Borsa İstanbul, her yıl başında resmi tatiller doğrultusunda işlem takvimini günceller. 2025 yılı içerisinde işlem yapılmayacak resmi tatil günlerinden bazıları şunlardır:
14 Temmuz 2025 Pazartesi tarihli işlemlerin takası 17 Temmuz 2025 Perşembe gerçekleşecektir.
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