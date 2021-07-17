17 Temmuz 2021 altın fiyatları - Çeyrek ve gram altın ne kadar?
17 Temmuz 2021 çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada gram altın alış fiyatı 496,58 liradan işlem görürken, satış fiyatı 496,81 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrek altında ise alış fiyatı 794,92 lira, satış fiyatı 814,58 liradan el değiştiriyor.
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