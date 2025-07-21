170 milyar dolarlık proje: Dünyanın en büyük barajının inşaatı başladı

Çin Başbakanı Li Çiang, Tibet Pilatosu’nun doğusunda dünyanın en büyük hidroelektrik barajının inşaatına başlandığını açıkladı. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, barajın en az 170 milyar dolara mâl olacağını aktardı. Çin’in inşaat çalışmalarına başlaması ise ülke piyasasında ekonomik canlılık işareti olarak algılandı.



Yarlung Zangbo nehri üzerinde inşa edilen barajın yılda 300 milyar kilovat saat elektrik üretmesi bekleniyor. Bu, İngiltere’nin 2024 yılında tükettiği elektrik ile eşdeğer bir miktar.



Hindistan ve Bangladeş ise nehrin aşağı kısımlarında yaşayan milyonlarca kişi üzerindeki olası etkilerine işaret ederek barajla ilgili endişelerini dile getirdi. Sivil toplum kuruluşları da barajın platonun en zengin ve çeşitliliğe sahip alanlarından birine risk oluşturacağı düşüncesinde.



“YÜZYILIN PROJESİ”



Pekin yönetimi ise barajın nehrin aşağı kısımlarındaki su tedariki ya da çevre üzerinde büyük bir etki yaratmadan Tibet ve Çin’in geri kalanının enerji ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacağını açıkladı. Barajın 2030’lu yıllarda faaliyete başlaması bekleniyor.



Çin Başbakanı da konuya ilişkin açıklamasında, barajı “yüzyılın projesi” sözleriyle tarif etti. Başbakan, “çevrede oluşabilecek zararın önüne geçmek için ekolojinin korunmasına” özel bir vurgu yaptı.



Reuters’ın değerlendirmesine göre, Çin devletine ait Yajiang Group şirketinin başını çektiği proje, aynı zamanda ekonomik büyümenin artırılmasına yardımcı olmak için kamu yatırımlarında yapılan büyük bir artışa işaret ediyor.



Çinli yetkililer, baraj inşaatının yaratacağı istihdam konusunda net bir tahminde bulunmadı.



1 MİLYON KİŞİ İŞ BULMUŞ, 1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLMİŞTİ



Bu projeden önce Çin’in en büyük baraj projesi olan Üç Boğaz Barajı’nın inşaatı da yaklaşık 20 yıl sürmüş, yaklaşık 1 milyon kişiye iş kapısı olmuştı. Fakat bu baraj projesi sebebiyle en az 1 milyon kişi de yerinden edilmişti. Yetkililer, Yarlung Zangbo baraj projesi sebebiyle kaç kişinin yerinden edileceğini açıklamadı.



Yarlung Zangbo nehri, Tibet’ten ayrıldıktan sonra Brahmaputra adını alarak önce Hindistan’a, oradan Bangladeş’e akıyor. STK’lar, barajın Tibet Platosu’nda geri döndürülemez bir zarar yol açacağı ve nehrin aşağı kısımlarında yaşayan milyonlarca insanın bundan olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuyor.