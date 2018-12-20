Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 1 milyon 346 bin 209 lira 77 kuruş ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde

5 bilen 15 kişi 4 bin 562 lira 30'ar kuruş,

4 artı 1 bilen 203 kişi 337 lira 60'ar kuruş,

4 bilen 2 bin 772 kişi 32 lira 95'er kuruş,

3 artı 1 bilen 6 bin 163 kişi 18 lira 80'er kuruş,

3 bilen 79 bin 488 kişi 4 lira,

2 artı 1 bilen 57 bin 670 kişi 5 lira 65'er kuruş ve

1 artı 1 bilen 187 bin 320 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 596 bin 746 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 908 bin 776 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 506 bin 903 lira 86 kuruş aktarıldı.

ŞANS OYUNLARI



MİLLİ PİYANGO



Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura (çekiliş) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.



ON NUMARA



İdaremizce 06 Ağustos 2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.



ŞANS TOPU



Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.



SÜPER LOTO





Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.



SAYISAL LOTO



İdaremizce 11 KASIM 1996 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. 1-49 sayı kümesi içinden yapılacak çekiliş sonunda belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.