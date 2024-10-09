19. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı

Açılış konuşmalarını Akkuyu Nükleer JSC Başkanı Anton Dedusenko İle Bosna Hersek Enerji Bakan Yardımcısı Admir Softic’in gerçekleştireceği etkinlikte “T.C Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı” özel oturumunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu da değerli katılımlarıyla tüm ilgililere ve sektöre seslenecekler. Fuarın üçüncü günü olan 11 Ekim 2024’te ise 11.00’de başlayan oturumda “EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nın özel oturum konuğu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak. Bu yıl 35.000 m²'lik geniş bir alanda, güneş ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere birçok yenilenebilir enerji kaynağının tanıtıldığı ve enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen binlerce profesyoneli ağırlayacak bir ortam sunuyor. Özellikle kendi fabrikası, işyeri veya evi için güneş ya da rüzgar enerjisi santrali kurmak isteyen yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olan EIF 2024, sektördeki yenilikler ve iş birlikleri açısından büyük fırsatlar yaratıyor.

Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, “9-11 Ekim 2024 tarihlerinde, Türkiye'nin önde gelen enerji etkinliklerinden biri olan EIF Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geçen yıl başarıyla noktaladığımız EIF 2023 'ün ardından, bu yıl da sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri ele almak üzere 300’ün üzerinde firma katılımı ile bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz EIF 2023 , 254 yerli ve 50 yabancı firmanın katılımıyla ve 27.000'den fazla sektörel delegenin iştirakiyle oldukça büyük bir ilgi gördü. Bu yıl da yine, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek bir program ile sektöre olan desteğimizi her geçen yıl güçlendirerek artırmayı hedefliyoruz. Tüm yenilenebilir enerji ilgililerini bu önemli etkinlikte aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Katılımların ve iş birliklerinin sektörümüzü her zaman daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.



“TEMİZ ENERJİ ALANINDAKİ REKOR BÜYÜME SEKTÖRÜ GENİŞLETTİ”



EIF Kongresi'nin temasının bu yıl “Çevre ve Elektrik” olarak belirlendiğini belirten Murat Dilek, “Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, enerji sektörünün geleceğini şekillendirirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunmakta. Bu nedenle, umutlarımızı korumak için önemli nedenlerimiz var. Temiz enerji alanındaki rekor büyüme ve bu kaynaklara olan talebin artması, bu alandaki ilerlememizin bir göstergesi olduğunu belirtmektedir.

EIF Kongresi'nde, sektörün önde gelen 158 yerli ve yabancı aktörü ile birlikte, sektördeki son gelişmelerin ve gelecek projeksiyonlarının tartışılması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kongre kapsamında düzenlenecek olan 31 oturum, enerji sektörünün geleceği hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Sizleri, EIF Kongresi'nde bizimle birlikte olmaya ve sektördeki en son gelişmeleri paylaşmaya davet ediyoruz. Enerji sektörünün geleceğine ışık tutacak bu önemli etkinlikte her yıl daha geniş kapsamlı konuları ve konuklar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye ekledi.



Kongre ve fuar detayları için TIKLAYINIZ:



https://eif2050.com/tr/congress-program/1/15



https://www.eif2050.com/tr

