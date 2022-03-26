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1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyollarında gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süre sona erdi. Köprü ve otoyol ücretleri de belli oldu. Buna göre hem köprü hem de otoyolu kullanan bir otomobil 272.50 lira ücret ödeyecek.

Haberler - İHA 26.03.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 26.03.2022 - 10:44

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu geçiş ücretleri belli oldu

'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.

Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti küçük araçlar için 200 TL olarak açılanmıştı.

Otoyol ücretleri de belli oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçmek için minibüsler 250 lira, yolcu otobüsleri 450 lira, kamyonlar 500 lira TIR’lar 950 lira motosikletler ise 50 lira ücret ödeyecek.

Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272.50 lira ücret edeyecek.

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