1915 Çanakkale Köprüsü'ne 2,265 milyar euro finansman

2023 metrelik ana açıklığı ve 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ile dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon euro tutarında finansman sağlandı.

Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. 10 değişik ülkeden toplam 24 banka ve finans kuruluşundan kredi sağladı.

On ülke; Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, İngiltere, Danimarka ve Türkiye'den oluşuyor.

Toplam 2 milyar 265 milyon euroluk kredinin yüzde 70'ine tekabül eden 1 milyar 582 milyon euroluk bölümü yabancı bankalardan, yüzde 30'una tekabül eden 683 milyon euroluk bölümü ise Türk Bankalarının yabancı şubeleri tarafından sağlandı.

Kredinin 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadesi bulunuyor.



3.6 MİLYAR EURO TALEP GELDİ



Global finansal piyasaların önde gelen temsilcilerinden oluşan banka ve finans kuruluşlarının projeye yoğun ilgisi sonucunda ihtiyaç duyulan kredinin 1,5 katı tutarında (3,6 milyar euro) kredi limiti tahsisi gerçekleşti.

Uluslararası Proje Finansman standartlarda yapılandırılan kredi, ECA ve İslami finansman yöntemlerini de içeren farklı kredi dilimlerinden oluşuyor.

KORELİ İHRACAT KREDİ DESTEK KURULUŞLARINDAN REKOR KREDİ

Koreli ihracat kredi destek kuruluşları “KEXIM” ve “KSURE” 1 milyar euro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye’deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketine imza attılar. Koreli ECA kuruluşlarına ilave olarak Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF de projede yer aldı.

İSLAMİ FİNANSMAN DESTEĞİ

İslami Bankacılığın Dünya’daki en büyük oyuncularından Kuwait Finance House’un iştiraki Kuveyt Türk ile beraber projeye sağladığı 200 milyon euro katkı ile Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, doğrudan İslami Finansmanın kullanıldığı Türkiye’deki ilk otoyol proje finansmanı özelliğini kazandı. Doğrudan İslami Finansman katkısına ilave olarak İslam Kalkınma Bankası’na bağlı yatırım sigortası ve ihracat kredisi destek kuruluşu “ICIEC”in sağladığı garanti ile İslami Finansmanın payı 300 milyon euro seviyesine ulaştı.



PROJENİN FİNANSMANINDA YER ALAN 24 BANKA VE FİNANS KURULUŞUNUN İSİMLERİ ŞÖYLE;



-The Export-Import Bank of Korea

-The Korea Development Bank

-ICIEC

-EKF

-KSURE

-Bank of China

-Deutsche Bank

-DZ BANK

-KEB Hana Bank

-ICBC

-ING

-Intesa SanPaolo

-Kuwait Finance House K.S.C.P

-Kuveyt Türk Katılım Bankası

-Natixis

-Shinhan Bank

-Siemens Bank

-Standard Chartered

-Akbank

-Finansbank

-Türkiye Garanti Bankası

-Türkiye İş Bankası

-Türkiye Vakıflar Bankası

-Yapı ve Kredi Bankası