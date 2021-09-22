200 bin İngiliz turist bekleniyor

Turizm sektörünün İngiltere'den beklediği haber geldi. İngiltere'nin, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik kararını değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İngiltere'nin bugünden itibaren Türkiye'yi, seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması yönündeki kararını olumlu buluyoruz, turizme olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz" dedi.



İngiltere'de ekim ayında okullarda ara tatil planlamasının olduğunu belirten Bağlıkaya, "Bu nedenle çocuklu ailelerin ekim ayında ülkemize yönelik ciddi bir seyahat talebi bulunuyor" diye konuştu.



Bğlıkaya, "Türkiye'nin turizmde 2019 verilerine göre 35 milyar dolar civarında döviz geliri oldu. 2024'te döviz gelirimizin 40 milyar doların üstünde olacağına yürekten inanıyorum" dedi.