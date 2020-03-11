2008 krizini bilen ekonomistten uyarı: Düşüşün sebebi corona virüs değil, yeni kriz yolda

Hafta başında ABD borsaları büyük değer kaybetti. Nasdaq, S & P 500 ve Dow borsalarında çakılma yaşandı. Yüzde 7 düşüşün ardından devre kesiciler aktifleşti ve piyasalar 15 dakika boyunca işleme kapatıldı.



Birçok analiste göre piyasaların değer kaybetmesine corona virüsün piyasalarda yarattığı panik neden oldu. Aynı şekilde Rusya ve Suudi Arabistan arasında başlayan petrol üretimi gerilimi önce küresel petrol fiyatlarının ardından da petrol şirketlerinin değer kaybetmesine yol açtı.



Ancak 2008 krizini henüz 22 yaşında bir öğrenciyken tahmin eden analist ve köşe yazarı Jesse Colombo’ya göre piyasalardaki düşüşün asıl nedeni corona virüs değil.



İngiltere merkezli Independent’e konuşan Colombo, “Şu anda balon iyice şişmiş durumda. Corona virüs ikincil darbe görevi görüyor. Ama henüz corona virüs ortaya çıkmadan önce bile resesyona doğru hızlıca ilerliyorduk” dedi.

20'DEN FAZLA PİYASADA BALON

Analist Jesse Colombo

Jesse Colombo 2018 yılından beri ekonomik verilerin yeni bir finansal krizi işaret ettiğini söylüyor. 2019 yılında 20’den fazla pazarda yeni balonların oluştuğunu ifade etmişti.

Bu pazarlar arasında ABD borsası, ABD ve Avrupa emlak piyasası, şirket borçları, teknoloji girişimleri, kaya enerjisi şirketleri gibi farklı sektörler bulunuyor.

“Balonlar nedeniyle oluşan enflasyona dayalı ekonomik iyileşme aslında bir illüzyon” ifadelerini kullanan Colombo, “Patlamanın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

100 TRİLYON DOLAR BORÇ



Colombo 2008 krizinin kötü olduğunu ancak beklediği ekonomik krizin daha da kötü olacağını söyledi. Ona göre bu sorunun temel kaynağı ise 100 trilyon doları aşan borç yükü.

Pazartesi günü yaşanan düşüş grafiklere böyle yansımıştı.

Colombo, “ABD’de konut balonu beş yıldan fazladır gelişiyor. 11 yıl boyunca uygulanan düşük faizler hem konutta hem de diğer alanlarda balonların oluşmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.



DEMOKRAT ADAY ADAYI DA UYARMIŞTI



ABD’de yıl sonunda yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat partinin adayı olmak için yarışan Massachusetts senatörü Elizabeth Warren da yeni bir krize ilişkin uyarılarda bulunmuştu.

Tıpkı Colombo gibi 2008 krizi öncesinde uyarılar yaptığı belirtilen Warren, “Bugün ekonomimize baktığımızda, yeniden endişeleniyorum. Üretim alanında bir durgunluk görüyorum. Konut ve şirket borçları üzerinde gelişen kırılgan bir ekonomi görüyorum” açıklamasını yapmıştı.



JESSE COLOMBO KİMDİR?



Ekonomi analisti ve köşe yazarı Jesse Colombo, 2008 yılında patlayan emlak balonunu öngören analistlerden biri. Henüz 22 yaşındayken krizi tahmin eden Colombo stock-market-crash.net adında bir internet sitesi kurmuştu. Colombo şu an da Forbes Dergisi’nde aylık ekonomi yazıları yazıyor.

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