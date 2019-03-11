Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl 2,6 büyüdü. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3; sanayi sektörü yüzde 1,1 arttı.

SON 9 YILIN BÜYÜME RAKAMLARI

İnşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,6'lik artış kaydetti.

KİŞİBAŞI GELİR 10 BİN DOLARIN ALTINDA



2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 bin 463 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı.



SON ÇEYREKTE DARALMA

Ekonomi 2018'in son çeyreğinde ise yüzde 3 daraldı. Türkiye ekonomisi en son darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 1,3 daralmıştı.

2018'deki ilk çeyreğinde yüzde 7,2 büyüyen ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,3; üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,6 büyümüştü.

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