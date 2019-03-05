Ayakkabı ihracatı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 15,6 artışla 888,1 milyon dolara yükseldi.



Geçen yıl boyunca en yüksek ihracat, 2017'ye göre yüzde 77,9'luk artışın yaşandığı ve 132,1 milyon dolarlık ayakkabının satıldığı Rusya'ya gerçekleşti. Toplam ihracatın yüzde 21,6'sı bu ülkeye yapıldı.



Rusya'yı 83,4 milyon dolarla Irak, 61,3 milyon dolarla Almanya, 32,3 milyon dolarla Suudi Arabistan, 33,1 milyon dolarla Romanya, 28,7 milyon dolarla İspanya, 24 milyon dolarla İtalya, 22,8 milyon dolarla Bulgaristan, 21,4 milyon dolarla İngiltere, 13,4 milyon dolarla Fransa takip etti.



En çok ayakkabı ihracatı gerçekleştirilen ilk 10 ülkeye 452 milyon 559 bin dolarlık ayakkabı satılırken, 28 AB ülkesinde ihraç edilen ayakkabı tutarı 289 milyon doları aştı.



Önceki yıl 220 milyon 414 bin çift olan ayakkabı ihracatı yüzde 12,9'luk artışla 2018'de 248 milyon 869 bine çıktı.

1,1 MİLYAR DOLAR HEDEFİ



Sektör temsilcileri, Türkiye'nin özellikle terlik gibi fiyatı düşük ürünleri ihraç ettiğini ancak Türk ayakkabısına ilginin her geçen gün arttığı, sektörün bu yıl 1,1 milyar dolar ihracata rahat bir şekilde ulaşabileceği görüşünde.

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